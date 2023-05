Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schnell, schnörkellos, geschickt: Was die BBC-Cracks am Samstag ihren Zuschauern in der Donnersberghalle boten „war traumhaft und mit das Beste was wir spielen können“, zeigte sich auch Trainer Berthold Manz vollauf begeistert. Der 71:62 (47:26)-Heimsieg bringt eine Spitzenposition in der Landesliga Rheinhessen-Pfalz.

Das Lob des Coaches galt zumindest für die ersten 22 Spielminuten. Da führten die personell sehr dünn besetzten Fastbreakers schon mit 56:28 gegen die SG Towers Speyer/Schifferstadt.