Den Basketball-Herren des BBC Fastbreakers Rockenhausen fehlt es auch in dieser Saison an einheimischen Kräften. Bis auf Matthias Cramme und Etienne Manz besteht der Kader von Spielertrainer Key-Juan Hardin, der das Zepter von Berthold Manz übernommen hat, ausnahmslos aus amerikanischen Korbjägern.

Der BBC gastiert zum Saisonauftakt am Samstag (19 Uhr, Berufsschulturnhalle) in der Landesliga Rheinhessen-Pfalz, in der ab dieser Saison auch der TV Kirchheimbolanden spielt, beim TS Germersheim. In