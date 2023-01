Nach dem erwarteten Weiterkommen vergangene Woche im Pfalz-Pokal-Achtelfinale bei der TS Germersheim steht dem ambitionierten BBC Fastbreakers Rockenhausen die nächste Pflichtaufgabe bevor. Am Samstagabend (20 Uhr, Martin-Luther-King Grundschule) gastiert der Landesliga-Spitzenreiter beim VfL Bad Kreuznach.

Die Kurstädter liegen mit einer Bilanz von vier Siegen und sechs Niederlagen auf Rang sechs im Mittelfeld der Tabelle. Diese führen die Fastbreakers an und wollen diese Position auch nicht mehr hergeben und in die Oberliga aufsteigen.

„Wir freuen uns richtig auf die zweite Saisonhälfte mit Liga und Pokal. Für uns geht es darum, auch in Kreuznach weiter als Team zusammenzuwachsen“, erzählt Spielertrainer Key-Juan Hardin und wirkt dabei extrem fokussiert. Heißt: In der Verteidigung soll sein Team noch enger stehen, noch griffiger sein und in der Offensive die Stärken bestmöglich über die ganze Spielzeit demonstrieren.

Denn dort verfügen die BBC-Cracks in Person von Top-Scorer Rian Cripe, dem amtierenden treffsichersten Korbjäger der Liga Jaeden Lewis und dem Neuzugang Jordan Greenleaf über herausragende Qualität.

Kader verbreitert

Dass die Fastbreakers den Gegner nicht unterschätzen dürfen, zeigt aber ein Blick auf das Hinspiel-Ergebnis. Ein recht ausgeglichenes Kräftemessen endete mit 100:92 knapp für die Gastgeber vom BBC. „Je nachdem, wer bei Kreuznach aufläuft, kann das ein extrem unangenehmer Gegner werden“, betont Hardin. Die VfL-Akteure Frederick Rieuwerts (28 Zähler) und John Amporful (25) erzielten im Hinspiel über die Hälfte der Punkte ihrer Mannschaft. Der Rockenhausener Kader ist seitdem aber um einiges breiter geworden, Hardin hat mehr Möglichkeiten durchzuwechseln und Leistungsträgern eine Verschnaufpause zu gönnen.

Fehlen wird am Samstagabend noch Osmond Toloi. „Ansonsten sind wir hoffentlich komplett“, sagt Hardin. Der neunte Sieg im zehnten Saisonspiel ist in Rockenhausen fest eingeplant.