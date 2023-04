Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach eineinhalb Jahren ohne Wettkampfpraxis präsentierte sich der BBC Fastbreakers Rockenhausen zum Auftakt der neuen Landesliga-Saison beim VfL Bad Kreuznach mit Höhen und Tiefen. Am Ende schaukelten die Herren von Berthold Manz einen 77:73 (39:27)-Auswärtserfolg nach Hause.

Nach gefühlter Ewigkeit des trockenen Trainings, meist auch noch an der frischen Luft, reichten den Fastbreakers am Samstag drei gute Phasen um beim Aufsteiger in der Kurstadt zu bestehen. Nach 15:15-Gleichstand