Schon am ersten Spieltag der neuen Landesliga-Saison 2024/2025 knackte der BBC Fastbreakers Rockenhausen die magische Marke und fegte Gastgeber DJK Nieder-Olm II am vergangenen Sonntag mit 100:57 (57:26) aus der Halle.

Die Mannschaft von Spielertrainer Key-Juan Hardin ist am Samstag (16 Uhr, Sporthalle Theresianum) beim ASC Mainz II gleich wieder auswärts gefordert.

Die Vorzeichen auf einen Auftakterfolg in der Fremde standen für die Fastbreakers schon vor Anpfiff sehr gut. Gleich zehn Spieler standen Hardin zur Verfügung. Darunter in Jamarr Wilkes, Daveed Markham, Wyatt Ferriol, Norberto Fernandez und Cali Clay Roper fünf Neuzugänge. „Das war ein großartiger Start. Wir begannen zwar etwas mühsam, nahmen im Laufe der Partie aber an Intensität zu“, blickt Hardin auf das Duell in Rheinhessen zurück.

Top-Scorer Adam Pollard

Bereits nach dem ersten Viertel lagen die Gäste mit 28:11 in Front und bauten die Führung bis zum Seitenwechsel auf 57:26 aus. Auch wenn die Hausherren den zweiten und dritten Spielabschnitt etwas ausgeglichener gestalten konnten, die Fastbreakers gaben in den letzten zehn Minuten nochmal richtig Gas und schraubten dann das Endergebnis auf 100:57 in die Höhe.

Mit 24 Punkten Tages-Top-Scorer war Adam Pollard, der genau wie Teamkollege Lamine Mbodj (11) immer wieder aggressiv zum Korb zog. Die Debütanten Wilkes (19) und Markham (9) suchten oft erfolgreich den Abschluss aus der Distanz und feierten genau wie Ferriol (8) einen gelungenen Einstand.

Hardin: „Wir hatten viel Spaß“

Darius Sutton (12) und Lennart Scott-Coles (8) zeigten ebenfalls eine gute Leistung. Roper fiel offensiv nicht auf, verrichtete aber viel gewinnbringende Defensivarbeit. „Es war ein toller Auftritt von allen Beteiligten. Das Team profitierte von der Energie jedes einzelnen Spielers. Wir hatten viel Spaß“, freute sich Hardin.

Ähnlich gut und erfolgreich will der Trainer seine Schützlinge schon am Samstag im nächsten Auswärtsspiel agieren sehen. Der BBC ist zu Gast bei der Zweitregionalliga-Reserve des ASC Theresianum Mainz. Dort im Kader steht eigentlich Rockenhausens Eigengewächs und ehemaliger Kapitän Etienne Mainz. Studienbedingt weilt der 23-Jährige allerdings bis nächstes Jahr in Japan.

Die Mainzer haben ihre erste Begegnung ebenfalls deutlich gewonnen, nämlich 81:60 beim Aufsteiger SG Towers Speyer/Schifferstadt. Besonders in Szene setzen konnte sich dabei der erst 18-Jährige Nachwuchsspieler Jan Seemann, der satte 28 Punkte beisteuerte. Genau genommen kommt es am Samstag in der Theresianum-Sporthalle im Rahmen des zweiten Spieltags der Landesliga Rheinhessen-Pfalz zum Top-Duell zwischen dem Zweit- und Erstplatzierten…