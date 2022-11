Jetzt zählt’s! Nach fünf sieglosen Spielen will die Damenmannschaft des BBC Fastbreakers Rockenhausen am Samstag um 17 Uhr in der heimischen Donnersberghalle gegen den SC Lerchenberg endlich das erste Erfolgserlebnis in der Saison 2022/2023 feiern.

Das Kellerduell des Vorletzten aus der Nordpfalz mit dem Schlusslicht aus Mainz ist bereits das vorletzte Hinrundenspiel für die Mannschaft um Trainer Marcel Cullmann in der Basketball-Landesliga Rheinhessen-Pfalz. Ansonsten wartet nur noch Titelanwärter Eintracht Lambsheim auf die Fastbreakers. Die Chancen auf den ersten Saisonsieg sind jetzt sehr gut. Eine Schlüsselrolle beim Vorhaben, das erste Mal in dieser Runde einen Sieg bejubeln zu können, hat Alisha Manz inne. Die Rückkehrerin aus München, ein echtes BBC-Eigengewächs, trumpft zurzeit groß auf. Im vergangenen Spiel schoss sie besonders scharf und erzielte knapp 40 Punkte. Insgesamt hat das treffsichere BBC-Ass schon 79 Treffer auf dem Konto und ist damit zweiterfolgreichste Werferin in der Landesliga.

Auch dieses Mal setzen die Fastbreakers wieder auf die große Durchsetzungsstärke ihrer Topscorerin. Doch Cullmann will auch weitere BBC-Korbjägerinnen im Angriff für die Punkteausbeute aktivieren. Denn Manz alleine in gute Korbaktionen zu bringen, das reicht nicht aus – wie die jüngste Niederlage bei der TSG Heidesheim zeigte ...