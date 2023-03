Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gefühlt eine Ewigkeit ist es her, dass die Damenmannschaft des BBC Fastbreakers Rockenhausen das letzte Mal in der Landesliga Rheinhessen-Pfalz 1 auf Korbjagd ging. Am 2. Oktober gab es eine deutliche 24:114-Niederlage beim ASC Mainz III. Fünf Wochen später, am Sonntag um 16 Uhr, wird die Aufgabe bei der DJK Nieder-Olm (Heinz-Kerz-Halle) keine leichte sein.

Der kommende Gegner hat wie der ungeschlagene Tabellenführer aus Mainz dreimal gewonnen und belegt den zweiten Platz. Die beiden sehr stark besetzten Teams werden wohl den Titelgewinn unter sich