Die Damenmannschaft des BBC Fastbreakers Rockenhausen nimmt den ersten Saisonsieg in der Basketball-Landesliga Rheinhessen-Pfalz 1 fest ins Visier: Die Nordpfälzerinnen empfangen am Samstag um 15 Uhr in der heimischen Donnersberghalle den SC Lerchenberg II. Der TV Kirchheimbolanden hat unfreiwillig spielfrei.

Rockenhausen und Lerchenberg kassierten am ersten Spieltag jeweils deutliche Niederlagen – die Fastbreakers mit 29:74 in Bad Kreuznach, der Sportclub in eigener Halle gegen DJK Nieder-Olm (21:76). Hatten