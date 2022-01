Nach langer „Winterpause“ – mit Spielabsagen im Dezember – geht es am Sonntag (16 Uhr) für die Damen des BBC Fastbreakers Rockenhausen wieder um Punkte. Beim Jahresauftakt in der Basketball-Landesliga Rheinhessen-Pfalz 1 treffen die Nordpfälzerinnen auf das noch sieglose Schlusslicht SC Lerchenberg.

Zum letzten Mal spielten die Fastbreakers vor über zwei Monaten am 7. November in Nieder-Olm und verloren damals deutlich mit 25:89 beim souveränen Tabellenführer. Sollte Corona und die aktuelle Omikron-Variante in den kommenden Wochen nicht doch noch einen Strich durch die Rechnung machen, warten ausgefüllte Wochen auf das junge Team um Spielertrainerin Lilli Knoll. Denn von insgesamt 14 Saisonspielen haben die Fastbreakers in den vergangenen vier Monaten von Mitte September bis Mitte Januar erst vier Partien ausgetragen. Zehn Begegnungen stehen für den Basketballclub bis Ende März eigentlich noch auf dem Programm – wenngleich die vielen ausgefallenen Spiele bislang noch nicht alle neu terminiert sind.

Das Duell auf dem Mainzer Lerchenberg ist (noch) fest terminiert. Aufgrund der aktuell stark steigenden Inzidenzen sind kurzfristige Spielausfälle wegen Covid-19-Infektionen aber auch im neuen Jahr nicht ausgeschlossen.

Kleiner Kader wegen Abiprüfungen

Der Sportclub besitzt ein engmaschiges Hygienekonzept, wie Claudia Manz-Knoll auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt. „Bis Donnerstag mussten bereits alle Spielerinnen, die am Sonntag dabei sein werden, beim SC Lerchenberg gemeldet sein“, berichtet die BBC-Sprecherin. „Für uns ist das kein Problem, da wir ohnehin einen kleinen Kader haben werden. Einige Spielerinnen können wegen den anstehenden Abiturprüfungen oder Abschlussprüfungen aktuell nicht dabei sein.“ Gerade in einer für diese Spielerinnen solch wichtigen Situationen sollen kein zusätzliches Infektionsrisiko eingegangen werden. Training fand daher in den vergangenen Wochen in reduzierter Form statt. Die Voraussetzungen für einen Auswärtssieg, es wäre überhaupt erst der zweite Saisonerfolg, sind nicht optimal – dennoch ist Lilli Knoll zuversichtlich, am Sonntag die erste Aufgabe 2022 zu meistern.