Drei Heimspiele in drei Wochen – nach vielen coronabedingten Saisonunterbrechungen will die Damenmannschaft des BBC Fastbreakers Rockenhausen zum Saison-Schlussspurt die Runde in der Basketball-Landesliga Rheinhessen-Pfalz 1 positiv abschließen. Am Wochenende steht gegen Maxdorf die nächste Nachholpartie auf dem Programm.

Am Samstag um 15 Uhr ist die TSG Maxdorf in der Rockenhausener Realschulhalle zu Gast – eine Begegnung, die ursprünglich bereits am vierten Spieltag im Oktober 2021 terminiert war, ein zweites