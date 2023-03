Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Berufsbedingt musste Amelia Davis kurzfristig für die Partie des BBC Fastbreakers Rockenhausen absagen, die eine Woche zuvor an Corona erkrankten Spielerinnen waren dafür wieder gesund und dabei. Drei Viertel lang hielt die Damenmannschaft ordentlich mit. Dennoch hatte der VFL Bad Kreuznach in der Basketball-Landesliga Rheinhessen-Pfalz 1 am Ende deutlich mit 75:43 (34:17) die Nase vorn.

Unterm Strich war es das zweite Viertel, in dem offensiv nichts bei den Nordpfälzerinnen zusammenlief. Gerade einmal fünf Punkte gelangen den Fastbreakers, die sich im ersten Teilabschnitt noch