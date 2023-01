Zur ganz großen Überraschung reichte es zwar nicht, doch der BBC Fastbreakers Rockenhausen spielte in der Damen-Basketball-Landesliga 1 stark auf gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter TV Bad Bergzabern. 52:70 (22:44) unterlag die Mannschaft um Trainer Marcel Cullmann dem Favoriten aus der Südpfalz dennoch.

Bemerkenswert war die gute Leistung deshalb, weil die Fastbreakers als Kollektiv überzeugten. Mit Lara Bayer (15 Punkte), Alisha Manz (13), Jasmin Hoffmann (12) und Daiquicell Marrero (10) punkteten vier Spielerinnen zweistellig. Vor allem in der zweiten Hälfte wirkten die Cullmann-Schützlinge dem Oberliga-Anwärter Nummer eins ebenbürtig. So verlief das dritte Viertel (13:16) ausgeglichen, das vierte Viertel (17:10) entschieden die Nordpfälzerinnen sogar deutlich für sich.

Lediglich in Hälfte eins zeigten die ersatzgeschwächten Gäste, warum sie zurecht ganz oben in der Tabelle stehen. Gerade in der Anfangsphase war aufgrund einer starken Defensivarbeit und schnellem Umschaltspiel die Überlegenheit der körperlich stärkeren Gäste aus Bad Bergzabern deutlich sichtbar. Nach zehn Minuten führte der TVB bereits 23:9. Die deutliche 22-Punkte-Pausen-Führung bedeutete die frühe Vorentscheidung.

Lob vom Freiwilligendienstler

„Das war ein schnelles, richtig gutes und auch wirklich schön anzusehendes Spiel. Das haben die BBC-Mädels echt klasse gemacht. Eine tolle Leistung“, sagte Philip Renner, der am Kampfgericht saß. Der 21-Jährige ist seit langer Zeit begeisterter Basketballer und absolviert zurzeit sein Freiwilliges Soziales Jahr beim Basketballclub. „Schade, dass das Team trotz dieser guten Leistung verloren hat. Dass die Punkte dieses Mal richtig gut aufgeteilt waren, ist auch ein Grund, warum das BBC-Team sich gut aus der Affäre zog gegen so eine Topmannschaft.“

Neben den vier erfolgreichen BBC-Werferinnen waren auch Petra Kontic (2), Lena Fasbender und Nadine Zirkel dabei. Beim TV Bad Bergzabern trafen mit Lisa Dettmer (21) und der vom TV Kirchheimbolanden zum TVB gewechselten Centerspielerin Erna Schott (18) zwei Spielerinnen besonders gut. Der TVK hatte in der Landesliga 2 spielfrei.