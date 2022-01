Die BBC-Damen waren ohnehin großer Außenseiter und erst Recht ohne Amelia Davis auf verlorenem Posten: Die erfahrene amerikanische Spielmacherin bekam für die Spiele nicht frei und fehlte dem Team sehr. In der Landesliga Rheinhessen-Pfalz 1 gab es für die Mannschaft in beiden Spielen am Wochenende ein Debakel.

Jeweils in eigener Halle unterlag das Team am Samstag dem Titelanwärter ASC Mainz III 28:88 (10:37) und im Nachholspiel am Sonntag dem TV Bad Bergzabern 45:84 (23:42). 6:17 nach zehn Minuten, zur Halbzeit fast schon viermal so viele Gegentreffer kassiert wie eigene Punkte erzielt – die einseitige Partie gegen die Mainzerinnen war schnell entschieden. Das Match hatte wenig Schwankungen, der ASC war deutlich überlegen und baute den frühen Vorsprung kontinuierlich aus. Neben Davis fehlten auch die erfahrenen Spielerinnen Petra Kontic und Nadine Denonville.

Das Rockenhausener „Nachwuchsteam“ – alle im Alter zwischen 16 und 19 Jahren – hatte körperlich und spielerisch wenig entgegenzusetzen. Trotz aller Anstrengung und des bis zum Ende ungebrochenen Kampfgeistes trafen gefühlt zwei Teams aus zwei Ligen aufeinander. „Es war ein faires Spiel. Mehr ist in der aktuellen Situation nicht drin“, erklärte Coach Claudia Manz-Knoll, die nach ihrer Rückkehr auf die Bank in Lerchenberg weiter das BBC-Team bei Spielen betreuen wird. „Die junge Truppe braucht aktuell diese psychologische Unterstützung. Keine leichte Situation in dieser oft unterbrochenen Saison und gegen solch starke Mannschaften.“

Halbe Größe = halb so viele Punkte

Ein ähnliches Bild zeichnete sich nur einen Tag später an gleicher Stelle ab: Auch gegen den TV Bad Bergzabern lagen die Fastbreakers früh deutlich zurück und hatten nicht die Mittel, das Spiel in der Folge ausgeglichener zu gestalten. 9:21, 14:21, 9:22 und 13:20 – die vier Viertelergebnisse zeigen die Überlegenheit der Kurstadt-Korbjägerinnen auf. Besonders auffällig war die körperliche Überlegenheit der mit neun Spielerinnen in Bestbesetzung angetretenen Südpfälzerinnen, bei denen einige in früheren Jahren bereits in der Oberliga und Regionalliga aufliefen. Vor allem gegen Bergzaberns „High-Performerin“ – die langjährige Topscorerin der Regionalliga, Anna Rapp – war kein Kraut gewachsen. „Gefühlt hatten wir nur die halbe Größe des Gegners aufzubieten. Von daher verwundert es auch nicht, dass wir nur halb so viele Körbe erzielt haben“, sagte Manz-Knoll mit einem Schmunzeln im Gesicht. „Die Schiedsrichter haben kaum etwas gepfiffen, sehr viel zugelassen. Das spielte uns natürlich nicht in die Karten. Dennoch stimmte die Einstellung und Moral. Stark waren die guten Freiwurfquoten an beiden Tagen mit jeweils über 62 Prozent.“

Die Tendenz in der Entwicklung zeige trotz der deutlichen Niederlagen weiter nach oben.

So spielten sie

BBC gegen ASC Mainz III: Bayer (10 Punkte), Knoll (7), Klein (6), Zirkel (2), Falkenberg (2), Janine Hoffmann (1), Fasbender

BBC gegen TV Bad Bergzabern: Bayer (20), Knoll (15), Klein (6), Falkenberg (2), Janine Hoffmann (2), Jasmin Hoffmann, Fasbender, Zirkel