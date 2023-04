Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Weit weg war der erste Saisonsieg in der Basketball-Landesliga Rheinhessen-Pfalz 1 nicht – aber es reichte nicht ganz: Mit 52:62 (23:34) unterlag die Damenmannschaft des BBC Fastbreakers Rockenhausen am Sonntag in eigener Halle dem BBV Landau.

Der schwache Start wurde den Nordpfälzerinnen zum Verhängnis. Nach zehn Minuten lagen die Fastbreakers bereits 6:18 zurück. Dem Rückstand lief das Team das komplette Spiel hinterher. „Wir