Spiel eins nach der überraschenden wie unnötigen Niederlage in Bad Kreuznach. Am Samstagnachmittag (16 Uhr, Donnersberghalle) empfängt der BBC Fastbreakers Rockenhausen den noch sieglosen Tabellenletzten der Landesliga Rheinhessen-Pfalz, BBV Landau. Die Mannschaft von Spielertrainer Key-Juan Hardin darf sich nicht noch ein Ausrutscher leisten.

Vier punktgleiche Teams mit einer Bilanz von acht Siegen und zwei Niederlagen bilden die Landesliga-Spitzengruppe. Klar ist: Die Meisterschaft wird in den direkten Duellen zwischen dem ASC Mainz II, der VT Zweibrücken, dem TV Kirchheimbolanden und BBC Fastbreakers Rockenhausen entschieden. Eine bessere Ausgangsposition hat sich Letzterer vergangenes Wochenende zunichte gemacht. Nur magere 56 Punkte erzielten die offensiv sonst so starken und variabel aufgestellten Ährenstädter beim VfL Bad Kreuznach und unterlagen mit drei Zählern.

„Das war schwer zu akzeptieren. Wir haben sehr schlecht gespielt, Würfe verfehlt, die wir normalerweise machen und die einfachsten Korbleger liegen lassen“, reflektiert Key-Juan Hardin. Auch im Reboundverhalten offenbarten die Fastbreakers Schwächen. Da darf auch das Fehlen von Center Kaleb Zellars keine Entschuldigung sein.

Fehler dürfen nicht mehr passieren

Nun gilt es diese Fehler im Heim-Duell mit Schlusslicht Landau zu korrigieren. „Wir kennen den Gegner, wissen, dass er hart spielt und über ein gutes Passspiel verfügt“, sagt der BBC-Coach und will eine entsprechende Einstellung seiner Schützlinge sehen. Die Gäste haben all ihre elf Saisonpartien verloren, meist aber nur knapp. Aufgrund ihres kleinen Spielerkaders geht dem BBV, der über 80 Prozent seiner Treffer im korbnahen Bereich erzielt, im letzten Viertel häufig die Puste aus. So führte Landau beispielsweise zuletzt mit 42:37 beim ASC Mainz II – ehe am Ende eine 50:61-Niederlage stand. Auch das Hinspiel Anfang Oktober gegen Rockenhausen (64:73) gestaltete Landau bis zur Schlussphase offen. BBC-Top-Scorer Rian Cripe markierte damals 43 Punkte. Sein Kollege Jaeden Lewis wird am Samstag in der Donnersberghalle aus beruflichen Gründen fehlen. Dafür kann wohl Zellars wieder auflaufen.