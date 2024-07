Am Samstag, 6. Juli, wird die Bundesstraße 48 nach den umfangreichen Arbeiten an der Straßenbrücke über den Morbacher Weg in Rockenhausen wieder vollständig für den Verkehr freigegeben. Das hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Worms mitgeteilt. Seit Mitte Februar wurde an der Brücke gebaut, unter anderem wurden Fahrbahnabdichtungen, der Asphaltbelag sowie Schutzplanken und Geländer erneuert. In dieser Zeit war die Bundesstraße halbseitig gesperrt, der Verkehr wurde per Baustellenampel geregelt. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf rund 450.000 Euro.