Wegen einer dringenden Reparatur an einem Schacht zur Straßenentwässerung ist der Kreisel am Logistikzentrum Borg Warner (L 386/401) am Samstag zwischen 8 und 18 Uhr nur eingeschränkt befahrbar, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Worms mit. Die Zu- und Abfahrten der L 401 können in Richtung Kirchheimbolanden und Alzey genutzt werden, die Regelung des Verkehrs erfolgt über eine Baustellenampel. „Frei“ ist auch die Anbindung des Borg-Warner-Geländes sowie die Einmündung in die L 386 Richtung Bastenhaus/Marienthal. Gesperrt ist lediglich die Einfahrt in den Kreisel aus dieser Richtung. Dieser Verkehr wird über die Morschheimer Straße umgeleitet, so der LBM.