Am Montag, 14., und Dienstag, 15. Dezember, wird der Verkehr auf der Landesstraße 401 zwischen den Einmündungen L398 (Ampelanlage an der Ziegelhütte bei Kirchheimbolanden) und der B47 (bei Marnheim) über eine Baustellenampel geregelt. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität Worms mit. Grund sind Arbeiten der Straßenmeisterei an der Bankette, dem unbefestigten Seitenrand. Im jeweiligen Arbeitsbereich ist die Fahrbahn an diesen beiden Tagen halbseitig gesperrt.