Zum Glück hat die Ampel noch funktioniert, allerdings ist ein Schaden von etwa 1500 Euro entstanden: In der Nacht auf Samstag hat laut Polizei ein bislang noch unbekannter Täter die Baustellenampel an der B 48 zwischen Imsweiler und Schweisweiler beschädigt. In den frühen Morgenstunden, gegen 3 Uhr stellten die Beamten fest, dass das Plastikgehäuse der Ampel zerstört worden war. Hinweise nimmt die Polizei Rockenhausen unter der Telefonnummer 06361 9170 entgegen.