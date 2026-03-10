Im Gewerbegebiet Winnweiler haben die Bauarbeiten für ein Fitnessstudio begonnen. Ein Familienunternehmen aus Rehborn investiert dort gut drei Millionen Euro.

Im Gewerbegebiet Winnweiler ist es wieder einmal laut. Der Lärm kommt von einem Grundstück in der Schäferdelle, gleich neben Netto und der Spielhalle. Seit Montagmorgen, 7 Uhr, sind hier Bagger und Lastwagen der Baufirma Wirth aus Hintertiefenbach im Kreis Birkenfeld im Einsatz. „Um 13 Uhr waren schon 19 Sattelschlepper-Ladungen Erde abgefahren“, sagt Stefanie Grimm zufrieden. Bis Ende des Jahres soll auf einer Fläche von 20 mal 40 Metern ein zweigeschossiges Fitnessstudio stehen. Gebaut und finanziert wird es von der Rehborner Bau- und Immobiliengenossenschaft Robura GmbH, einem Familienunternehmen, das Grimm leitet.

„Insgesamt müssen hier mehr als 4000 Kubikmeter Erde ausgehoben werden“, sagt Grimm. Der ehemalige Ackerboden sei sehr ton- und lehmhaltig und habe deshalb keine gute Tragfähigkeit. Die sei aber mit Blick auf die geplante Nutzung des Obergeschosses entscheidend: Dort soll später der Freihantelbereich untergebracht werden, der hohe statische Anforderungen an die Decke stellt. „Auf dem ursprünglichen Untergrund kann man das nicht bauen, das ganze Gebäude würde sonst schwimmen“, so Grimm. In dieser Woche wird daher noch Erde abgetragen und die Baugrube befestigt.

Bedarfsanalyse spricht für Winnweiler

Dass sich das Unternehmen aus dem Nachbarlandkreis Bad Kreuznach für Winnweiler – genauer gesagt für das auf Lohnsfelder Gemarkung liegende Gewerbegebiet – als Standort entschieden hat, ist kein Zufall. „Das ist das Ergebnis einer Standortanalyse, die wir für die gesamte Region haben machen lassen“, erläutert Grimm. „Wir haben den Bedarf genau ermitteln lassen.“

Für die Firma Robura ist das Projekt ein Schritt auf neues Terrain. Bislang war das Unternehmen ausschließlich in der Wohnwirtschaft tätig. „Das ist unser erstes gewerbliches Objekt“, so Grimm. Der Entschluss sei auch familiär motiviert gewesen: „Ich wollte mit meinen Söhnen mal was Neues wagen.“ Zumal die Voraussetzungen dafür gegeben seien: Sohn Oliver ist Mitgeschäftsführer, Sohn Peter Maurermeister und Bauleiter, und Sohn Christoph studiert Sportmanagement und hat das Knowhow, das zum Betrieb des Studios notwendig ist. Denn Grimms wollen das Studio nicht nur bauen, sie wollen es auch als GmbH später – mit entsprechendem Fachpersonal – selbst betreiben.

Fitnessstudio für breites Kundenspektrum

Als Zielpublikum haben sie einen Querschnitt durch die ganze Gesellschaft im Blick – von jüngeren Sportlern bis hin zu älteren Menschen oder solchen mit Reha-Bedarf. Eine klassische „Muckibude“ solle es nicht werden, betont Oliver Grimm. Vielmehr gehe es darum, unterschiedliche Trainingsbedürfnisse abzudecken. Geplant ist unter anderem ein ausschließlich Frauen vorbehaltener Trainingsbereich. Damit reagieren die Betreiber nach eigenen Angaben auf die Erfahrung, dass sich manche Frauen in herkömmlichen Studios unwohl fühlen. Zudem soll sogenanntes Hyrox-Training möglich sein – ein Format aus Laufen und funktionellen Fitnessstationen, für das es bisher nur wenige Angebote in der Region gibt. Kurse oder eine Sauna sind hingegen nicht vorgesehen, dafür ein Solariumbereich.

Beim Gebäude selbst legen die Bauherren nach eigenen Angaben Wert auf Energieeffizienz. Vorgesehen sind unter anderem großflächige Fenster, eine Photovoltaikanlage mit knapp unter 100 Kilowatt Peak sowie eine Luft-Wärme-Pumpe. Ziel sei ein funktionales, helles Gebäude mit möglichst geringem Energieverbrauch. Dank der zum Einsatz kommenden Porenbetonsteine, die für Wärmedämmung sorgen sollen, werde ein gutes Raumklima herrschen.

Gut drei Millionen Euro will das Rehborner Unternehmen in den Neubau investieren. Ausgeführt werden die Arbeiten von der bereits genannten Firma Wirth. „Die Firma ist uns persönlich als gut und verlässlich bekannt“, sagt Stefanie Grimm. „Angesichts der schwierigen Bodenverhältnisse war es uns wichtig, ein Unternehmen mit entsprechender Erfahrung zu beauftragen.“