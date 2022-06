Etwa ein halber Kubikmeter Bauschutt – unter anderem Fliesen, Paletten und ein Teppich – wurde am Montag in Münchweiler illegal abgeladen. Der Müll wurde in der Gewanne „Sand“ direkt neben dem geteerten Wirtschaftsweg, der von der Ackerwiese kommend über die B48 hinauf zum Heuberg führt, abgeladen.

Für Hinweise, die zur Ermittlung des Betroffenen führen, lobt die Gemeinde Münchweiler nun 100 Euro aus. Hinweise an Bernd Riffel, Telefon 06302 4422, E-Mail riffel@t-online.de. Der Täter muss mit einem Bußgeld der Ortspolizeibehörde der VG Winnweiler rechnen.