Der Bauschutt am Eingang zum Degenbachtal ist und bleibt ein Aufregerthema. Der Stadtrat hat abgelehnt, auf diesem Platz generell die Ablagerung von Bauschutt zu verbieten. Trotzdem könnte in dieser Sache etwas in Bewegung kommen.

Es ist kein allzu schöner Anblick: die großen Berge von Bauschutt, die sich vor allem im Februar auf den Parkplätzen am Stadion Obermühle erhoben. Einiges wurde nun schon beseitigt, der Rest sollte längst verschwunden sein. Doch beim nächsten großen Bauprojekt in Rockenhausen könnten dort wieder Bauschutt-Hügel anwachsen.

Deswegen hat die SPD-Fraktion im Stadtrat beantragt, dass auf diesem Platz grundsätzlich kein Baumaterial gelagert werden darf, auch nicht vorübergehend und auch nicht in kleinen Mengen. Dieser Bereich würde von vielen Touristen besucht wegen der Nähe zum Schwimmbad, den Sportangeboten, den Wohnmobilstellplätzen und dem Degenbachtal mit seinen Wanderwegen. Das sei für das Stadtbild schädlich.

Suche nach Alternativen

Beigeordneter Werner Dietz erläuterte das bekannte Problem: Baufirmen fragen bei Bauprojekten, wie es demnächst wieder eines in der Wiesenstraße gibt, nach Zwischenlagern. „Wenn wir vor dem Angebot sagen, dass das bei uns nicht mehr geht, werden sich die Kosten gleich erhöhen. Wenn wir es danach bekannt geben, ist Streit programmiert“, befürchtet Dietz. „Es ist nicht einfach. Man kann nicht bauen, aber nichts dafür zugestehen.“ Trotzdem suche man nach Alternativen.

Dafür kamen auch einige Vorschläge aus dem Rat. So könne der Bauschutt bei der Bauschuttdeponie Korz gelagert werden. Allerdings nicht umsonst, auch bei diesem Lösungsvorschlag würden sich die Kosten erhöhen, die am Ende die Steuerzahler betreffen. Eine andere Idee war eine Fläche am Bahnübergang Richtung Klärgrube, auf der allerdings Autos parken.

Wilde Deponie vermeiden

Oder vielleicht im hinteren Bereich am Eingang zum Degenbachtal? Wo es Besuchern nicht direkt auffällt? Dort befürchtet Stadtbürgermeister Michael Vettermann, dass eine wilde Bauschutt-Deponie entsteht. „Da haben wir keine Kontrolle, jeder kann dort etwas hinfahren. Vorne in dem Bereich würde die Firmen das merken.“

Vettermann fügt an, es handele sich stets „um eine zeitlich befristete Geschichte zur Unterstützung von Bauprojekten in der Stadt, die wir dadurch auch beschleunigen können“. Ferner seien die Betriebe dazu verpflichtet, nach Abschluss ihrer Maßnahmen „alles wegzuräumen und den Platz wieder ordentlich herzustellen“. Man könne die Ablagerung auf einen gewissen Zeitraum begrenzen und auch die Fläche. Letztendlich wurde der SPD-Vorschlag knapp abgelehnt.