Gegen 17.30 Uhr am Sonntagabend wurde die Feuerwehr Alsenz wegen eines in das Bahngleis ragenden Baums am Ortsausgang Richtung Oberndorf alarmiert. Eine große Pappel war auseinandergebrochen und ein Ast ragte so tief in den Bahnkörper hinein, dass das Dach der durchfahrenden Triebwagen gestreift wurde. Bei einem Zug wurde laut Bahn dadurch sogar die Klimaanlage auf dem Zugdach beschädigt. Nachdem der Notfallmanager der Deutschen Bahn aus Kirn die Strecke gesperrt hatte, konnten mit der Unterstützung eines Forstbetriebs die herabragenden Äste mit Leitern und Teleskopsäge entfernt werden. Nach zwei Stunden wurde der Einsatz ohne Zugverspätungen beendet.