Am Mittwoch wurde in Eisenberg ein Baum beschädigt. Zwischen 9 und 15 Uhr ereignete sich der Verkehrsunfall nach Angaben der Polizei in der Straße „Im Kindchestal“. Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Rangieren einen Baum und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Verkehrsteilnehmer ist bislang unbekannt.