In der Zeit der Corona-Krise gehen Hundebesitzer vermehrt mit ihren Vierbeinern spazieren. Das hat vielfältige und teilweise auch unangenehme Auswirkungen.

Rolf Lanzer, Leiter vom städtischen Bauhof in Rockenhausen, füllt seit dem Beginn der Epidemie nicht nur mehr Hundekottüten in den dafür vorgesehenen Behältern auf, sondern muss mit seinen Mitarbeitern unter einem Gullydeckel in der Damian-Kreichgauer-Straße auch Berge von gefüllten Hundekotbeuteln entfernen. In diesem Bereich wurde nun extra eine Hundetoilette installiert. Auf den gesamten Grünanlagen der Stadt finde sich vermehrt Hundekot, der von den Besitzern nicht entsorgt werde.

Doch nicht nur die gestiegene Hundekot-Menge ist eine Herausforderung für die Mitarbeiter des Bauhofs. In der Corona-Krise müssen auch sie auf den Mindestabstand achten. So sitzen jeweils nur zwei Personen – einer am Steuer, der andere diagonal auf der Rückbank – im Fahrzeug. In der Mittagspause sollen die Kollegen am Einsatzort bleiben oder die halbstündige Pause im Wechsel auf dem Bauhof, bei gutem Wetter im Freien, machen. „Viele Mitarbeiter feiern zurzeit Überstunden ab oder haben Urlaub“, sagt Lanzer.

Spielplatzkontrolle fällt aus

Und auch, wenn Grünanlagen auf Spielplätzen, dem Sportplatz und dem Barockgarten des Museums derzeit geschlossen sind. Das zehnköpfige Team vom Bauhof mäht und pflegt die Anlagen in Rockenhausen, Marienthal und Dörnbach. „Die öffentlichen Toiletten auf dem Rognacplatz und im Bahnhofsgebäude sind geöffnet und werden mindestens jeden zweiten Tag desinfiziert; wenn nötig auch jeden Tag“, so Lanzer.

Die Spielplatzkontrollen würden dafür erst mal entfallen. Ebenso die Hausmeistertätigkeiten in den Museen der Stadt. Auch Arbeiten rund um derzeit ausfallende Veranstaltungen am Wochenende finden natürlich nicht statt. Nach wie vor kümmert sich der Bauhof aber um die Waldwege, den Müll, den Friedhof und um die Bepflanzung und Bewässerung der Grünanlagen.