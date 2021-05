Die Grünen im Stadtrat haben eine Ideensammlung zum künftigen Baugebiet „Schloßgarten II“ angestoßen. Zum ersten Mal wird das Gebiet an der Neumayerstraße allerdings nicht überplant. Tatsächlich liegen sogar rund 60 Pläne vor: Hinterlassenschaften eines Architektenwettbewerbs, den sich die Stadt vor 25 Jahren leistete – gebaut wurde allerdings nicht.

Viele heutige Stadträte kennen ihn wohl nur noch vom Hörensagen, den Ideenwettbewerb, der 1995 für die Bebauung des Gesamtareals rechts der Neumayerstraße zwischen dem früheren Obst- und Weingut (heute Radhaus) und dem damals noch toten Bahngleis ausgelobt worden war. 59 Wettbewerbsbeiträge schafften es 1996 bis zur Beurteilung durch eine Jury aus Experten und Stadtratsmitgliedern. Zum Sieger krönte sie den jungen Münchner Architekten Marc Boschmann. Überzeugt hatte dessen auch heute noch beeindruckende Vision einer Wohnsiedlung, die sich mit der offenen Landschaft verzahnt, über einen zentralen Quartierplatz aber auch zum Schlossgarten hin öffnet. Vielfältige Rad- und Fußwegeverbindungen innerhalb des Wohngebiets und zum Park hin versprachen ebenso Wohn- und Lebensqualität wie ökologische Aspekte berücksichtigt wurden: offene Grabensysteme, Sickermulden und ein Regenwasserteich etwa.

Wenn die Juroren etwas für überdenkenswert hielten, dann diese zwei Dinge: Boschmann war zwar dem Wunsch nach städtebaulicher Dichte gefolgt, doch schien den Juroren das Nebeneinander von Ein- und Mehrfamilienhäusern doch etwas zu eng (heute wäre da selbst in der Kleinstadt der Blick vielleicht ein anderer). Und zum anderen: Die eingeschossigen Carports, die er am Rand der Neumayerstraße für Autos vorgesehen hatte, wurden zwar als lärmschützend begrüßt, in städtebaulicher Hinsicht jedoch als nicht ausreichend angesehen, die geschlossene Raumkante der sonstigen Bebauung in der Straße aufzunehmen.

Prinzipiell war der Stadtrat aber bereit, mit Boschmanns Konzept weiterzuarbeiten und beauftragte Anfang 1997 einstimmig sein Büro mit der Umsetzung in einen Bebauungsplan. Und dann? Nichts mehr. Denn ganz andere Probleme taten sich auf, vor allem damals zu befürchtende Geruchsbelästigungen aus dem benachbarten Industriegebiet und daraus resultierende Klagen. Außerdem hatte man ja noch genügend andere Bauflächen in der Hinterhand. Und Investoren, die ein Konzept aus einem Guss umsetzen würden, standen damals womöglich auch nicht Schlange. Bis 2020 sollte es dauern, dass unter dem Baugebietsnamen „Am Schloßgarten“ im oberen Teilstück bis zur Morschheimer Straße Häuslebauer loslegen konnten. Da waren die Ergebnisse des Architektenwettbewerbs längst in der Versenkung verschwunden. Außer Spesen - allein die Preisgelder beliefen sich auf 120.000 Mark netto! - nichts gewesen. Wenigstens listet das Münchner Büro Boschmann und Feth ihn bis heute unter seinen Wettbewerbserfolgen auf, jenen 1. Preis 1996 in Kirchheimbolanden.

Kummermehr legt einen „Denkanstoß“ vor

Als Grünen-Fraktionssprecher Stephan Sauer jetzt im Stadtrat beantragte, für den anschließenden zweiten Teil - zwischen Morschheimer Straße und reaktivierter Bahnlinie - ein paar Planungs- und Architekturbüros um Grobkonzepte zu bitten, weckte das offensichtlich bei manchem ungute Erinnerungen. Frühe Überlegungen zur Bebauung ja, aber bloß keinen Wettbewerb mehr, hielt Fritz Leber von der SPD kategorisch fest. „Bitten“ könne man Architekten gern, nicht aber „beauftragen“, legte Thomas Edinger (CDU) Wert auf den feinen geldlichen Unterschied.

Einer, der sich von seinen Grünen nicht lange bitten ließ, ist der Kirchheimbolander Architekt Peter Kummermehr. Zu deren Antrag, der als Hauptanliegen eine flächensparende, fußgängerfreundliche, energetisch innovative, ökologische Belange berücksichtigende, vor allem aber bezahlbare Bebauung mit diversen Wohnformen nennt, lieferte er gleich den ersten „Denkanstoß“ mit: eine Skizze, die die Bebauung mit zwölf Doppelhaushälften, 20 Stadthäusern und 36 Appartements festhält. Eine verdichtete Bauweise mit kleinen grünen Oasen, wie sie ähnlich auf dem Gelände der früheren Kirche St. Josef zum familienfreundlichen Erfolgsmodell geworden ist - allen Anfeindungen, die anfangs es dagegen gab, zum Trotz. Wie einst Boschmann, so schwebt auch Kummermehr vor, dass Autos im Außenbereich bleiben.

Muss die Feuerwehr unbedingt hierher?

Dass der Architektenwettbewerb vor 25 Jahren veranstaltet worden war, hatte einen ehrenwerten Grund: Er sollte städtebauliche Lösungen für modernes Wohnen bei bestmöglicher Sensibilität für das historische Umfeld, vor allem den Schlossgarten, aufzeigen. Aus der Mode sollte eine solche Sicht nicht kommen. Ob sie wenigstens bei „Schloßgarten II“ eine Chance hat, bleibt abzuwarten. Kreis und Verbandsgemeinde signalisierten jetzt nämlich kurzfristig und überraschend ihr Interesse, auf dem Gelände ein zukunftsfähiges Domizil für Katastrophenschutz und Feuerwehr zu schaffen.

Was unter den Stadträten auf wenig Gegenliebe stieß: „Es ist zu kostbar dafür“, befand Alexander Groth (Freie Wähler). Suboptimal nannte es Fritz Leber, die Feuerwehr an ein neues Wohngebiet anzuschließen und an eine Verkehrsader, die große Teile Kirchheimbolandens abdeckt. Stadtbürgermeister Marc Muchow möchte das Gebiet nur im absoluten Notfall für diesen Zweck verwendet sehen, „da wir ja auch dringend Bauplätze brauchen“. Dass dieser Notfall nicht eintritt, ist Muchow gleichwohl guten Mutes, weil sich, wie er andeutet, bei seiner Suche nach Alternativen bereits Lösungen abzeichnen. Wichtig ist auch ihm, dass die Wehr ordentlich untergebracht wird.

Antworten erwünscht auf komplexe Fragen

Weitere Interessenten hatten bereits vorher ein Auge auf das Gebiet geworfen, mit, wie der Stadtbürgermeister auf Nachfrage sagt, vergleichbaren Vorstellungen wie jenen im Antrag der Grünen. So würden beispielsweise Ein- oder Mehrfamilienhäuser für den kleineren Geldbeutel vorgeschlagen. Das Bauamt der Verbandsgemeinde hatte andererseits schon vor einigen Monaten kundgetan, es sehe in dem Areal nur bedingt Möglichkeiten für Wohnungsbau, könnte sich aber eine Durchmischung mit Gewerbe wie Büros, einem Hotel oder einem Markt vorstellen.

Eine komplexe Herausforderung also, wie Patrik Sommer (CDU) zusammenfasste und gute Ansprechpartner dafür im Fachbereich Raum- und Umweltplanung der Kaiserslauterer Hochschule ausmachte. Sie, aber auch mögliche Investoren sowie einige Architektur- und Planungsbüros sollen nun nach einstimmigem Ratsbeschluss von der Verwaltung um Vorschläge bzw. Grobkonzepte für „Schloßgarten II“ gebeten werden. Allerdings sollen dabei für die Stadt möglichst keine oder nur geringe Kosten anfallen. Dass die erwünschten Beiträge, die zunächst den Bauausschuss beschäftigen sollen, praktisch nachhaltiger wirken als ein ambitionierter und teurer Wettbewerb, bleibt zu hoffen.