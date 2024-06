Die gute Nachricht: In Göllheims neuestem Neubaugebiet sind noch Grundstücke frei. Die schlechte: besonders preiswert sind sie nicht. Das hat allerdings einen Grund.

In Göllheim wird derzeit ein weiteres Baugebiet, „Süd zehn“, erschlossen. Es schließt östlich an „Süd neun“ an, zieht sich südlich der Ortslage auf