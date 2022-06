Seit 2018 zieht sich das Verfahren zur Erstellung eines Bebauungsplans für das Bolander Baugebiet „In der Halle“ hin. Das hat negative Folgen für die Interessenten.

Auch bei ihm habe sich inzwischen eine gewisse Ungeduld und Verärgerung angestaut, sagte Ortsbürgermeister Achim Juchem im Gemeinderat, der sich einmal mehr mit dem Thema zu beschäftigen hatte. Wegen der vor allem durch eine Vielzahl von Stellungnahmen und Beschwerden verursachten Verzögerungen seien einige Interessenten schon wieder abgesprungen, informierte der Ortschef. Andere wiederum – darunter jüngere Dorfbewohner – müssten nun mit erheblichen Kostensteigerungen rechnen.

Zu solch gravierenden Einwänden sei es bei früheren Neubaugebieten nie gekommen. Daher sei die jetzige Fülle von teils aggressiv formulierten Beschwerden schon überraschend, so Juchem. Nach bereits zwei Offenlegungen und einer erneuten Änderung der Pläne müssen diese nun ein drittes Mal ausgelegt werden.

37 behördliche und neun private Stellungnahmen

Erläutert haben die Einwände sowie die gemeindliche Reaktion darauf Geschäftsführer Volker Schaak und Mitarbeiterin Soha Hussain vom Planungsbüro mb.ingenieure aus Rockenhausen sowie Tina Rothley von der VG-Verwaltung. Letztere teilte mit, dass während der zweiten Offenlegung 37 behördliche und neun private Stellungnahmen eingegangen sind. 23 der behördlichen Eingaben enthielten keine abwägungsrelevanten Sachverhalte und Anregungen, in den restlichen 14 fanden sich vor allem sachdienliche Hinweise sowie Lösungsvorschläge bei Mängeln.

Sämtliche privaten Eingaben wiesen abwägungsrelevante Inhalte auf, die häufig mit juristischen Formulierungen untermauert worden seien. Oftmals hätten die Verfasser das Baugesetzbuch zitiert, einige Eingaben seien von Rechtsanwälten verfasst worden. Kritisiert wurde etwa, dass es für die Erschließung eines weiteren Baugebiets keine Notwendigkeit gebe. Dem hielt der Ortschef entgegen, dass sich bei ihm etwa 140 Interessenten gemeldet hätten – für zunächst 69 Plätze, die mittlerweile auf 46 reduziert wurden. Das Interesse sei auch schriftlich dokumentiert.

Erlaubte Gebäudehöhe herabgesetzt

Vorgebracht wurde ferner, man sollte zunächst die Leerstände beziehungsweise unbebauten Grundstücke für die Schaffung von Wohnraum nutzen, ehe man ein neues Baugebiet plane. Dazu verwies Juchem darauf, dass es sich hierbei um Areale in Privatbesitz handele, auf die die Gemeinde keinen Zugriff habe. Reagiert hat man dagegen auf den Einwand, die Hanglage des Gebiets führe zu „Verschattungen“ auf benachbarten, bereits bebauten Grundstücken, was dort die Wohnqualität mindere: Als Gegenmaßnahme wurde im neuen Planentwurf die erlaubte Gebäudehöhe herabgesetzt. Entkräftet wurde der Vorwurf, die Offenlage sei zu spät und zu kurzfristig erfolgt.

Kein einfaches Unterfangen war laut Schaak das Erstellen eines Entwässerungskonzepts. Doch auch das habe man inzwischen im Griff. Es seien zwei Rückhaltebecken vorgesehen; weiterhin gebe es einen natürlichen Abfluss in das tiefer und westlich des Baugebiets gelegene Lagertal, das auch über ein Rückhaltebecken verfüge. Zudem seien in den Ortsstraßen bereits gut dimensionierte Kanäle vorhanden, die ebenfalls Wasser aufnehmen sollen. Man müsse sich aber im Klaren darüber sein, so Schaak, dass man mit diesen Maßnahmen zwar einem Starkregen begegnen, ein sogenanntes Jahrhunderthochwasser wie im Ahrtal aber nicht ausgeschlossen werden könne.

Weg für landwirtschaftliche Fahrzeuge

Der Rat hat sowohl der vorgeschlagenen Abwägung als auch dem geänderten Bebauungsplan zugestimmt, ferner die erneute – angemessen verkürzte – Offenlegung der Unterlagen sowie das Einholen der behördlichen Stellungnahmen beschlossen. Ebenfalls entschieden wurde, dass ein Ortsrandweg westlich und südlich der geplanten Bebauung hergestellt wird, um landwirtschaftliche Fahrzeuge aus dem Baugebiet herauszuhalten. Juchems abschließender Wunsch: „Nach der dritten Offenlegung, die zeitnah erfolgen wird, sollte es nicht erneut zu einer großen Verzögerung kommen, sondern eine baldmögliche Umsetzung erfolgen.“