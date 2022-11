Im Baugebiet „Heckwiese“ geht die Umsetzung des zweiten Abschnitts dem Ende entgegen. Der Rat hat nun die Straßenbezeichnung und die Hausnummern festgelegt.

In Fortführung der bisherigen trägt auch die neue Straße den Namen „Auf der Heckwiese“. Die neuen Hausnummern schließen sich ebenfalls dem ersten Abschnitt an. Ob, wie von Ortsbürgermeisterin Brigitte Enders (WG Lebensraum Dorf) angeregt, die Zufahrt zum ehemaligen Sportheim künftig den Namen „Im Brühl“ oder „Unter dem roten Felsen“ trägt, steht noch in Frage. Die Ratsmitglieder wollen zunächst geklärt haben, wer Eigentümer der Zufahrt ist und ob es sich um einen Feldweg oder um eine öffentliche Straße handelt.