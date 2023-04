Noch immer ist das Sippersfelder Neubaugebiet „Auf der Bühne“ nicht in trockenen Tüchern. Zwar ist die Ortsgemeinde einen Schritt weiter, aber es gibt noch Anregungen zur Änderung des Bebauungsplans. Nun ist es die Aufgabe des Planungsbüros, die Pläne nochmals zu prüfen und gegebenenfalls zu überarbeiten.

Zunächst muss die Ortsgemeinde in Sachen Geltungsbereich einen Schritt zurückgehen. Geplant war zunächst ein viel größeres Gebiet. Doch zwischenzeitlich wurde ein Gutachten bezüglich Beeinträchtigungen durch landwirtschaftliche Nutzung in der Umgebung erstellt und der Kommune vorgelegt. Dieses war ausschlaggebend, den Geltungsbereich einzuschränken. Die aktualisierte Planung des Büros mb.ingenieure (Rockenhausen) lag nun dem Gemeinderat vor.

Der Geltungsbereich ist demnach auf 3,6 Hektar beschränkt. Geplant ist ein allgemeines Wohngebiet mit Sonderflächen für Schule und Kindertagesstätte. Unterteilt ist die Wohnbaufläche in drei Kategorien: In einem Teil sind Ketten- und Reihenhäuser vorgesehen, in einem weiteren Bereich Einzel- und Doppelhäuser sowie im dritten Abschnitt Mehrfamilienhäuser. Die notwendigen Ausgleichsmaßnahmen sind teilweise auf den Baugrundstücken zu erfüllen.

Zwei Stichstraßen mit Wendemöglichkeiten

Weitere Erfordernisse bedürfen noch einer Regelung, erläuterte erster Ortsbeigeordneter Jürgen Heiler (Wählergemeinschaft „Wir.Machen.Gemeinsam“), der diesen Tagesordnungspunkt wegen Sonderinteresses der Ortsbürgermeisterin Martina Lummel-Deutschle (FWG) leitete. Die verkehrsmäßige Erschließung wird über die K43 erfolgen, die in diesem Bereich zur Gemeindestraße herabgestuft wird. Innerhalb des Plangebiets gibt es zwei Stichstraßen mit entsprechenden Wendemöglichkeiten. Darüber hinaus werden an zwei Stellen öffentliche Parkflächen ausgewiesen.

Keine Zustimmung fand die Planung bei der Wählergemeinschaft „Wir.Machen.Gemeinsam“. Sie hatte einige Beanstandungen und Anregungen, wie Fraktionsvorsitzender Thomas Keller erläuterte. So sei die Straße zum Kindergarten mit 7,50 Meter zu breit. Die gesetzliche Mindestbreite sei ausreichend, damit könne eine Kostenreduzierung bei der Erschließung erreicht werden. „Der zweite Parkplatz für den Kindergarten soll entfallen“, so Keller. Notwendige Stellflächen könnten vor dem Gebäude der Grundschule angeboten werden. Damit werde der Verkehr zur Kita reduziert, zudem könnten die Flächen als Spielplatz oder Kommunikationsstätten genutzt werden.

Erschließungsträger einbinden

Es sei dringend erforderlich, die Westpfälzische Ver- und Entsorgungs GmbH (WVE) mit Sitz in Kaiserslautern in die weitere Planungsphase einzubinden. Der Rat hatte bereits vor Verabschiedung des Bebauungsplans das Unternehmen als Erschließungsträger verpflichtet. Ziel müsse eine Optimierung des Planungsgebiets sein, zudem solle auf Kosteneinsparungen hingearbeitet werden. Die WVE ist zugleich gemeindlicher Vertragspartner für die Vermarktung der Bauplätze. „Das Planungsbüro und den Erschließungsträger müssen wir an einen Tisch bringen“, so der Fraktionsvorsitzende.

Einstimmig beschloss der Rat den neuen, verkleinerten Geltungsbereich für das Neubaugebiet „Auf der Bühne“. Zudem hat er sich für eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Anhörung der Träger öffentlicher Belange entschieden.