Eine fast unendlich scheinende Geschichte neigt sich offensichtlich ihrem Ende zu: Ramsen erschließt endlich sein neues Baugebiet „Gäßchespfad“. Was das nun kostet.

Im geplanten Neubaugebiet „Am Gäßchespfad“ fällt nach fünf Jahren ausgiebiger Planungsphasen der Startschuss für die praktischen Vorarbeiten zur Erschließung des Geländes. Dazu vergab der Gemeinderat einstimmig die Aufträge für den Straßenbau und für die Erdarbeiten für das Rückhaltebecken am Leistenberg. Das günstigste Angebot dazu in Höhe von 740.000 Euro kam von der Firma Knebel aus Bingen, die bereits Tiefbauarbeiten in Kerzenheim ausgeführt hat.

Baubeginn soll noch in diesem Sommer sein mit einer Bauzeit von 15 Monaten, sodass ab kommendem Jahr die Gemeinde die Bauplätze verkaufen könne. Das Gebiet mit vorgesehenen 44 Bauplätzen östlich der Rosenthaler Straße wird durch die Zufahrten auf der Höhe der Straße Am Leistenberg und der Wiesenstraße erreichbar sein.

Auch weitere Arbeiten vorgesehen

Die Erschließung wird in zwei Stufen erfolgen. Zunächst werden 3000 Quadratmeter Baustraße mit einer zehn Zentimeter dicken Asphaltschicht angelegt. Erst nach der Bebauung der Grundstücke wird die Straße mit den Gehwegen fertiggestellt, erläuterte Andreas Lill, Leiter der Verbandsgemeindewerke.

Im südlichen Teil des Baugebietes ist ein Regenrückhaltebecken mit 800 Kubikmetern Fassungsvermögen vorgesehen. Außerdem werden weitere Becken nördlich der Bergstraße und am Leistenberg angelegt, um das Außengebietswasser zu fassen und gedrosselt abzuleiten. In Zusammenhang mit den Straßenbau- und Erdarbeiten wurden ebenfalls die Arbeiten für die Trink- und Abwasserleitungen ausgeschrieben. Die Kommunale Eisenberger Energiepartner GmbH (KEEP) ist für den Bau des Niederspannungsnetzes und die Errichtung einer Trafostation zuständig.

Jahrelanges Ringen um Baugebiet

Bereits in das Jahr 2020 reicht der Beschluss für das Baugebiet „Gäßchespfad“ zurück. Die Erschließung sollte ein Jahr später abgeschlossen sein und die Bautätigkeit hätte beginnen können. Trotz dieser von Hoffnung getragenen Planung mussten in den Folgejahren einige Hürden überwunden werden. Unter anderem hatte sich herausgestellt, dass sich das geplante Kalte Nahwärmenetz wirtschaftlich nicht realisieren ließ. Die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie waren niederschmetternd. Mehr als 8000 Bohrungen wären für die Versorgung nötig gewesen. Die Gesamtkosten von rund 4,5 Millionen Euro wären anteilmäßig auf die Hauseigentümer umgelegt worden, was für jeden 76.000 Euro zusätzliche Kosten bedeutet hätte. Zusätzlich verzögerte ein Hickhack zwischen der Kreisverwaltung und der SGD Süd um die Gestaltung des Regenrückhaltebeckens den Beginn der Erschließung.