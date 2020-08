In der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen haben unbekannte Täter versucht, auf der Baustelle an der Bundesstraße 48 in Richtung Schweisweiler einen Baucontainer aufzubrechen. Es blieb jedoch beim Versuch, wie die Polizei am Freitag berichtet hat. Es entstand jedoch Sachschaden, der auf rund 800 Euro geschätzt wird. Die Polizei in Rockenhausen bittet dazu um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06361 917-0.