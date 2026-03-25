Das neue Funktionsgebäude am Ortseingang Bennhausen soll das Dorfleben bereichern. Nun sind Richtfest und Gespräche zur Außengestaltung geplant.

Seit einigen Tagen steht der Rohbau des Gebäudes auf dem Mehrgenerationenplatz am Ortseingang. Die Holzkonstruktion, die von einem Schreinerbetrieb aus Kirchheimbolanden geliefert wurde, befindet sich im Mittelpunkt eines Bereichs mit Spielgeräten, der von der Dorfgemeinschaft schon jetzt zum Boulespielen und Feiern genutzt wird. Was immer fehlte, waren Toiletten, eine Küche und Unterstellmöglichkeiten. Das soll sich mit dem neuen Haus ändern, das im Rahmen von Dorferneuerungsmaßnahmen gefördert wird. Der Innenausbau erfolgt weitgehend durch Eigenleistungen, und Ortsbürgermeister Reinhard Horsch freut sich, dass es endlich losgeht: „Das Gebäude eröffnet uns weitere und neue Möglichkeiten des Zusammenseins. Aber es steht auch Spielplatzbesuchern, Wanderern und Radfahrern für eine Rast zur Verfügung.“ Die barrierefreien Toiletten seien tagsüber für jeden zugänglich.

Ortsbürgermeister hofft auf Bürgerbeteiligung

Für Karsamstag lädt das Dorf zum Richtfest ein, ein Feuer wird es auch geben. Wann alles fertig ist, steht noch nicht fest. „Auf jeden Fall wollen wir noch in diesem Jahr das Gebäude einweihen“, erklärt Horsch. „Es wäre wunderbar, wenn es zur Kerb Ende August klappen würde. Aber das ist schon recht sportlich.“

Mit den Dorferneuerungsmaßnahmen geht es weiter. Als nächstes Projekt steht die Gestaltung des Außengeländes an. Am Dienstag, 31. März, um 14 Uhr auf dem Mehrgenerationenplatz und am Donnerstag, 9. April, um 19 Uhr im Gemeindehaus stehen deswegen Gespräche mit dem Landschaftsplanungsbüro Caroline Engelhardt an. „Es wäre schön, wenn sich hier die Dorfbewohner beteiligen würden“, sagt Horsch.