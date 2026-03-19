Mit dem Spatenstich geht das große Bauprojekt am Internat Weierhof nun richtig los. In zwei Jahren sollen hier die Schüler einziehen.

Es ist geschafft, worauf am Weierhof seit Jahren hingearbeitet wurde: Mit dem Spatenstich ist der Baubeginn des neuen Internatsgebäudes und der Anbindung an das Bestandsgebäude als künftige Mensa-Erweiterung nun feierlich begleitet worden. Bis Anfang 2028 soll der Neubau fertiggestellt sein und die Kinder ins neue Internat einziehen können. Passend dazu erhielt der Weierhof auch eine Verlängerung der Frist vom Landesjugendamt, das eigentlich eine Umsetzung moderner Anforderungen bis 2027 gefordert hatte. Für etwa neun Millionen Euro entstehen am Weierhof der dreistöckige Neubau, die Erweiterung der alten Mensa und im nächsten Schritt die neue Turnhalle. Nach Ostern sollen die Arbeiten beginnen.