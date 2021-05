Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Worms teilt mit, dass die Landesstraße 394 zwischen Dannenfels und Steinbach ab dem kommenden Montag, 17. Mai, ab zirka 7.30 Uhr wegen Bauarbeiten voll gesperrt ist. Die Sperrung wird bis Mittwoch, 19. Mai, zirka 6 Uhr, andauern.

Wie der LBM weiter mitteilt, sind die Zufahrten nach Dannenfels und Steinbach von Jakobsweiler kommend nicht möglich. Eine Umleitung wird eingerichtet.

Laut LBM wird in dem genannten Bereich die Fahrbahndecke der Landesstraße von der Straßenmeisterei Rockenhausen mit einem Kleinfertiger (Fahrzeug zum Einbau von Asphalt) erneuert. Zeitgleich sanieren die Verbandsgemeindewerke Winnweiler in der in der Ortsdurchfahrt Steinbach punktuell Schieberkappen. Für den Anliegerverkehr kann es daher zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Laut LBM lassen sich die Behinderungen im Verkehrsablauf nicht vermeiden.