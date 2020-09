In Unkenbach, wo am 9. März der Spatenstich zum kreisweiten Breitband-Ausbau stattfand, hat in dieser Woche die Verlegung der Rohrleitungen begonnen. In einem zweiten Arbeitsschritt werden dann die Glasfaserleitungen eingezogen.

Nach dem Spatenstich waren im Mai und Juni die Glasfaserleitungen vom Moscheltal her über den Kahlforsterhof bis nach Unkenbach geführt worden. Mit dem innerörtlichen Ausbau hat die Firma Pfalzconnect, die vom Donnersbergkreis mit dem Breitbandausbau beauftragt worden ist, ein Bauunternehmen betraut. Bis auf ganz wenige Ausnahmen sind fast alle Grundstückseigentümer in der Gemeinde bereit, sich im Zuge dieses Ausbaus einen Glasfaseranschluss ohne eigene Kosten ins Haus legen zu lassen. Laut Pfalzconnect sollen bis spätestens Mitte nächsten Jahres alle Arbeiten abgeschlossen sein und die Nutzer dann auch über schnellstes Internet verfügen können.