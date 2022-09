Eigentlich sollte die Baustelle an der K10 am Freitag, 30. September, beendet sein. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Worms informiert, wird die Sperrung noch eine Woche länger beibehalten. Der Grund ist, dass zusätzlich zu den vorgesehenen Arbeiten weitere Schäden an der Oberflächenentwässerung festgestellt wurden. Diese Arbeiten verlängern leider die Bauzeit.

Mit der Fertigstellung und Freigabe für den Verkehr wird nun zum 7. Oktober gerechnet. Die K10 bleibt weiterhin voll gesperrt, die Umleitung ist über die B48, die L401 und K10 ausgeschildert. Für den Geh- und Radverkehr wird eine Verbindung zwischen Münchweiler und dem Wirtschaftsweg an der B48 sichergestellt.