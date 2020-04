Wegen Bauarbeiten an der Bahnstrecke zwischen Alsenz und Bad Münster am Stein wird seit Freitag, 17. April, bis Sonntag, 19. April, die Bahnlinie zwischen diesen beiden Bahnhöfen jeweils ganztägig gesperrt. Dies hat der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (SPNV) Rheinland-Pfalz Süd mitgeteilt. Demnach werden auf dem genannten Streckenabschnitt ersatzweise Busse eingesetzt. Zwischen Alsenz und Kaiserslautern verkehren die Züge dieser Linie zeitlich angepasst, um den Anschluss der Ersatzverkehrsbusse in und aus Richtung Bad Münster zu gewährleisten. Zu beachten ist, dass die Haltestellen des Ersatzverkehrs nicht immer direkt an den Bahnhöfen liegen. Aufgrund der längeren Fahrzeiten der SEV-Busse kommt es je nach Verbindung zu Reisezeitverlängerungen von 30 bis 60 Minuten. Die genauen Fahrzeiten der einzelnen Züge und Busse und die Anschlussregelungen sind unter https://bauinfos.deutschebahn.com online abrufbar und entsprechende Hinweise sind an den Stationen angebracht. Die Mitnahme von Fahrrädern ist laut Pressemitteilung in den Ersatzbussen nicht möglich.