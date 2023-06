3000 Euro hat der Arbeitskreis Niefernheim für den Glockenturm der Gemeinde gespendet, genauer geht der Betrag an den Förderverein „Niefernheimer Glockenturm“. Das Geld hat der Arbeitskreis bei Dorffesten erlöst, die er regelmäßig veranstaltet. In erster Linie kümmert sich der Arbeitskreis im Ort um die Pflege des Mehrgenerationenplatzes sowie teilweise um Grünanlagen in Niefernheim. Paul Lorenz überreichte für den Arbeitskreis den symbolischen Scheck an den Vorsitzenden des Glockenturm-Fördervereins, Herbert Kranz. Wofür der Verein es einsetzen will, ist laut Kranz schon klar: Der geplante Bau eines Glockenspiels im Niefernheimer Türmchen rücke dank der Spende ein gutes Stück näher, sagt er.