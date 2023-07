Mit dem Spatenstich am vergangenen Freitag geht es jetzt offiziell los: Auf dem Gelände am „Gängelstockweg“ in Bolanden entsteht ab sofort das neue Feuerwehrhaus der Gemeinde.

Und das Bauprojekt wurde sogar pünktlich gestartet. „Wir sind im Zeitfenster. Bis Ende Oktober soll dann die Dachfläche eingedeckt sein“, kündigt Ortsbürgermeister Armin Juchem Pläne beim Ortstermin an. Alle entsprechenden Vorarbeiten seien vom Planungsbüro bereits geleistet. „Wir hoffen, dass wir dann in einem Jahr das neue Feuerwehrhaus einweihen können“, ergänzt er. Um das zeitliche Ziel zu erreichen, sollen die Baumaßnahmen auch über den Winter fortgeführt werden, erläutert Juchem weiter. Die Baustelle würde zu diesem Zweck komplett beheizt.

Das alte Feuerwehrgerätehaus sei derweil bereits veräußert worden, berichtet der Ortsbürgermeister weiter. Ein Neubau sei notwendig geworden, da es im alten Gebäude keinerlei Erweiterungsmöglichkeiten mehr gegeben habe, erläutert Juchem. Ferner sei auch ein neuer Mannschaftstransportwagen für die Bolander Ortsfeuerwehr bestellt worden.