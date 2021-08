Der Neubau des Ilbesheimer Gemeindezentrums macht Fortschritte. Das hat Ortsbürgermeister Dieter Schröder in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend bekanntgegeben. Allerdings läuft auch manches ganz anders als ursprünglich geplant.

Mittlerweile sei das alte Gebäude, das dem Neubau weichen muss, weitgehend abgerissen. Das beauftragte Bauunternehmen, das die neuen Betonelemente für das Bürgerhaus einbaut, sei mit Hochdruck am Arbeiten. „Die Bodenplatte für den Neubau ist betoniert, die Schalung für die neuen Element der Halle wird derzeit gestellt“, so Schröder. Der Neubau wird mit einem Sichtbeton errichtet, der später wesentliche Teil des Gebäudes prägen soll.

Hoher Anteil an Eigenleistung eingeplant

Nach wie vor übernehmen die Ilbesheimer, angeführt vom Ortsbürgermeister selbst, viele Arbeiten ehrenamtlich selbst. In der Sitzung war davon die Rede, dass von den Gesamtbaukosten rund 200.000 Euro als Eigenleistungen erbracht werden. „Wir werden noch in dieser Woche massive Stützbalken einziehen, um das Dach des ehemaligen Stalls abzustützen“, erläuterte Schröder. Er bedauerte, dass eine „wackelige“ Wand, die eigentlich erhalten werden sollte, jetzt doch entfernt werden musste. „Obwohl die Berechnungen unseres Statikers anders ausgefallen sind, stellt sich jetzt im Nachgang heraus, dass viele Teile des alten Gebäudes nicht über ausreichende Fundamente verfügen, so auch die Bruchsteinwand im späteren Foyer“, bedauerte Schröder. „Manches wird jetzt doch in Beton ausgeführt und dann später mit den alten Steinen wieder verblendet.“ Das bedeute für die freiwilligen Helfer oft zusätzliche Arbeiten oder auch Leistungen, die umsonst erbracht worden sind. „Dort, wo wir die Bruchsteinmauer erhalten wollten, muss jetzt mit Beton gebaut werden, da dort eben auch die Decke des Gebäudes aufliegt.“

Positiv wertet der Ortsbürgermeister, dass das gesamte Gebäude ebenerdig angelegt sein wird, alle Stufen entfallen können. Auch werde die gesamte Eigenleistung, die er mittels Bildern und Auflistungen der erbrachten Stunden dokumentierte, auf das Dorferneuerungsprojekt angerechnet, auch wenn sich manche Arbeit im Nachgang als überflüssig erwiesen habe, sagte er bei seinem Sachstandsbericht. Insgesamt liege das gesamte Vorhaben im gesetzten Zeitplan, so Schröder, der hofft, noch vor Weihnachten das Dach auf dem Gebäude zu haben. Bis zum Jahresende 2021 soll die Einweihung gefeiert werden können.

Name für das Gebäude noch offen

Uneinig sind sich die Gemeinderäte noch über die Namensgebung für den späteren Treffpunkt. Während der Ortsbürgermeister und weitere Ratsmitglieder sich für die Bezeichnung „Haus Gräser“, also eine Benennung nach den ehemaligen Eigentümern, aussprachen, wollten andere Bürgervertreter von dieser historischen Herangehensweise nichts wissen und sprachen sich für eine Benennung als „Gemeindezentrum“ oder „Bürgerhaus“ aus. Es soll deshalb einen Aufruf an die Bürger geben, damit diese Vorschläge einreichen können. Schröder betonte allerdings, dass in Unterlagen aus dem 18. Jahrhundert, die sich auf das Gelände der benachbarten Kirche beziehen, bereits von einem Anwesen Gräser die Rede ist.

Unklar ist dem Gremium bislang auch die farbliche Gestaltung. Auf eine Wärmedämmung werde ein Verputz aufgetragen, wahrscheinlich in einem hellen Farbton. Allerdings war sich der Rat nicht darüber im Klaren, wie dieser ausfallen sollte. Deshalb wurde die Bemusterung der Fensterfarben nochmals vertagt. Weiße Rahmen, deckende Lasur oder sogar dunkelgraue Fensterrahmen – dazu herrschte keine Einigkeit, zumal auch die Farbe der wieder zu verwendenden Sandsteine (gelb oder rötlich) nicht genau definiert werden konnte. Es wurde beschlossen, dass in der nächsten Sitzung am 11. November die Entscheidung fallen soll, dann sollen vom Architekten Farbmuster vorgelegt werden.

18.000 Euro für Kunst am Bau

18.000 Euro stehen für Kunst am Bau im Rahmen des Projekts zur Verfügung. Andreas Nicolai will mit dem Kunstförderverein des Donnersbergkreises Kontakt aufnehmen, um Künstler anzusprechen, die eventuell eine Beitrag leisten können. Ortsbürgermeister Dieter Schröder sprach sich für eine künstlerische Gestaltung aus, die dem Gebäude und seinen Besuchern auch eine gewissen Nutzen bringe, beispielsweise beim Schallschutz.