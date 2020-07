Am vergangenen Wochenende zwischen Freitag, 11.30 Uhr, und Montag, 5.47 Uhr wurde in der Straße „Am Greinerweg“ in ein Firmengelände eingedrungen. Die bislang unbekannten Täter stiegen nach Angaben der Polizei wahrscheinlich über das verschlossene Einfahrtstor der Firma. Auf dem Gelände wurden an zwei Lkws die Batterien sowie Kennzeichen entwendet.