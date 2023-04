Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vor kurzem berichteten wir unter dem Titel „BASF-Gelände bleibt weiter im Dornröschenschlaf“ von den Schwierigkeiten, das Gebäudeensemble in Dannenfels nach 20 Jahren Leerstand an den Mann zu bringen. Jetzt heißt es aktuell: Die Immobilie ist verkauft. Doch was bedeutet das genau?

Tut sich jetzt doch was in Sachen BASF-Gelände? Vor kurzem erst hatten wir mitgeteilt, dass ein potenzieller Investor – wieder einmal – abgesprungen war. Inzwischen haben