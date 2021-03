Wegen des Verkaufs des BASF-Gebäudes will die Gemeinde den Bebauungsplan offenlegen.

Dass die ehemalige BASF-Immobilie in Dannenfels verkauft ist, war vor kurzem bereits in der RHEINPFALZ zu lesen. Da es auch für den Gemeinderat noch unklar ist, was der Käufer damit plant, falls der Verkauf nicht, wie in der Vergangenheit bereits mehrfach geschehen, wieder rückgängig gemacht wird, nun der bereits vor Jahren erarbeitete Bebauungsplan „Sondergebiet Kur- und Erholungsbereich“ offengelegt werden. Der Plan sagt aus, dass keine reine Wohnbebauung vorgesehen ist, sondern dass vorzugsweise Pflege-, Kur- und Senioreneinrichtungen entstehen sollen.