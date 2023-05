Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Bezirksligist SV Kirchheimbolanden hat es dem Oberligisten TuS Mechtersheim in der vierten Runde des Verbandspokals am Mittwochabend ganz schön schwer gemacht. 2:0 hieß es am Ende für den Favoriten. Kibo schaffte es zu wenig, nach vorne zu spielen, stand aber hinten stabil – und das, obwohl es für Torwart Jonas Barz das erste Spiel für den SVK war.

Vor der Saison wechselte Torwart Jonas Barz vom TuS Bolanden zum SV Kirchheimbolanden. Doch dann hatte der 20-Jährige Pech: In der Vorbereitung verletzte er sich am Sprunggelenk und