Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit dem hochkarätigen Ensemble „Paper Kite“ hat Lydia Thorn Wickert, die Veranstalterin der „Musiken in Kirchheimbolanden“, einen „dicken Fisch“ geangelt. Das Ensemble präsentierte sich bei seinem Konzert im Weingut Boudier Koeller in Stetten in einer herausragenden künstlerischen Qualität, wie man sie sonst nur in Metropolen oder auf Festivals sowie Tagen „Alter Musik“ erleben kann.

Allerdings hat „Alte Musik“ – also Werke aus der Zeit vor 1800 und hier hauptsächlich Stilepochen wie Renaissance und Barock – einen eher