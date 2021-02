In der Nacht zum Samstag, 30. Januar, wurde in ein Autohaus in der Bischheimer Straße in Kirchheimbolanden eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter hebelten laut Polizei ein Fenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Dort durchsuchten sie Schränke und Schubladen nach Diebesgut. Außer einer geringen Menge Bargeld aus der Kaffeekasse wurde aber nach Angaben der Polizei nichts entwendet.