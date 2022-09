Wer ist schwäbisch? Was ist schwäbisch? Und warum überhaupt? Eine unterhaltsame musikalische Antwort darauf geben Schauspielerin Barbara Bernt und Gitarrist Jochen Schott am Freitag, 23. September, um 19 Uhr in der Rockenhausener Bücherhütte mit ihrem Programm „7 Schwaben“.

Wo gab es mehr berühmte und große Dichter als im Ländle? Schiller, Wieland, Schubart, Uhland, Hölderlin und etliche andere haben auf Hochdeutsch gedichtet. Bei Bernt und Schott werden ihre Dichtungen zu Chansons, jazzig untermalt oder mit dem „Töpfle- und Pfannen-Schlagzeug“ perkussiv aufbereitet. Dazu erfährt der Zuschauer Anekdotisches aus dem Leben der Dichter.

Vorverkauf und Reservierungen in der Bücherhütte, Rognacallee 10, Telefon 06361 21300. Vorbestellte Karten werden bis 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn zurückgelegt. rhp