Eine stehende Bandsäge haben bislang unbekannte Täter zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen von der Baustelle eines Einfamilienhauses in der Imsbacher Straße „Am Sonnenberg“ gestohlen. Wegen des hohen Gewichts geht die Polizei davon aus, dass mehrere Diebe am Werk gewesen sind und die Maschine mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Der Schaden wird auf 4000 Euro geschätzt. Hinweise an die Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170.