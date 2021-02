Fit bleiben und aktiv sein, das sind Marc Wagners ganz eigenen Ziele, aber als Bewegungsmanager will er damit auch andere anstecken. Das Boxer-Fang-Spiel geht in die nächste Runde.

Ein Tennisball, ein Tischtennisball oder ein handgroßer Ersatzgegenstand ist für die Übung daheim nötig.

Die Übung soll insbesondere die Koordination und Reaktionsschnelligkeit trainieren, Ausdaueraspekte sind weniger wichtig. Der Trainierende beginnt im Stehen, beide Arme sind angewinkelt. Sie befinden sich an der Wange beziehungsweise in Gesichtsnähe – wie bei einem Boxer.

Die linke Hand hält einen Tennisball, der Handrücken zeigt nach oben. Der Ball wird dann per Stoßtechnik nach vorne an eine ebene Wandfläche geprellt und die linke Hand gleichzeitig zurückgezogen.

Die andere, rechte Hand darf erst nach vorne schnellen, um den Ball zu fangen, nachdem er an der Wand aufgekommen ist. Die schnellen „Boxer“, fangen ihn mit ausgestrecktem Arm. Das Fangen sollte auf Augenhöhe geschehen. Die Übung kann so oft wiederholt werden, wie gewünscht. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass immer abwechselnd trainiert wird. Das Ziel ist es bei den Versuchen möglichst selten den Ball fallen zu lassen.

Wer die Übung bereits gut beherrscht und mit wenigen Fehlversuchen auskommt, kann diese Variante des Boxer-Fang-Spiels noch steigern. Dazu wird der Ball vom Übenden in eine Wandecke geworfen. Hierbei muss noch flexibler auf den Rückprall reagiert werden.

Marc Wagner ist Bewegungsmanager in der Landesinitiative „Land in Bewegung“ für den Donnersbergkreis. Außerdem ist er Vorsitzender der Vikings Muay Thai in Marnheim. Sein Ziel ist es, die Menschen wieder zu mehr körperlicher Aktivität im Alltag anzuregen. Hier gibt er wöchentliche kurze Trainingstipps. Vereine im Donnersbergkreis, die sich als Partner an der Initiative „Land in Bewegung“ beteiligen und aktiv werden möchten, können sich per E-Mail bei Wagner, m.wagner@lsb-rlp.de, melden.